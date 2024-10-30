Shenzhou-19 Uzaya Fırlatıldı

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ÇİN'in Shenzhou-19 insanlı uzay aracı, Changzheng-2F Y19 taşıyıcı roketiyle Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Uzay aracı taşıyıcı roketten başarılı bir şekilde ayrılarak, öngörülen yörüngeye girdi. Uzay aracındaki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Shenzhou-19'un uçuş misyonu kapsamında, uzay ortamında yaşam bilimi, mikro yerçekimi temel fiziği, uzay malzeme bilimi, uzay tıbbı ve yeni uzay teknolojileri gibi 86 ayrı deneyin yapılması ve birtakım bilimsel verilerin elde edilmesi bekleniyor.