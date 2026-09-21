Şi Cinping, Trump\'ın davetiyle 23-25 Eylül\'de ABD\'ye resmi ziyaret yapacak

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping,'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.