Şi Cinping, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacak - Son Dakika
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Şi Cinping, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacak

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Şi Cinping, Trump\'ın davetiyle 23-25 Eylül\'de ABD\'ye resmi ziyaret yapacak
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Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacağı Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık açıklamasında ziyaretin resmi olduğu ve bu tarihlerde gerçekleştirileceği belirtildi.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping,'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şi Cinping, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacak - Son Dakika
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