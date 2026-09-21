Şi Cinping, Trump\'ın davetiyle 23-25 Eylül\'de ABD\'ye resmi ziyaret yapacak

Şi Cinping, Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacağı Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık açıklamasında ziyaretin resmi olduğu ve bu tarihlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Şi Cinping,'in ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.
Kaynak: DHA
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