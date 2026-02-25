Şi Cinping ve Merz\'den Stratejik Görüşme

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Pekin'de bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin sadece iki ülkenin çıkarlarını değil, Avrupa ve dünya genelini de etkilediği belirtildi.

Uluslararası arenanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en köklü dönüşümlerden birini yaşadığı kaydedilen açıklamada, dünyadaki değişim ve çalkantılar arttıkça iki ülkenin stratejik iletişimi ve karşılıklı güveni artırmasının, kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler sağlamasının daha önemli hale geldiği ifade edildi.

Şi'nin görüşmede, ülkelerin zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca Çin ile Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi konumunu desteklemesi, çok taraflılığın korunmasına, uluslararası hukukun uygulanmasına ve serbest ticaretin savunulmasına öncülük etmesi gerektiği bildirildi.

Sözcü Mao Ning'in paylaştığı açıklamanın devamında, Çin'in, Avrupa'nın özerkliğini ve gücünü artırma arayışını desteklediği belirtildi. Çin-Avrupa ilişkilerinde daha fazla büyüme sağlamak ve dünya barışına daha büyük katkıda bulunmak için Avrupa tarafının Çin ile aynı doğrultuda çalışması, stratejik ortak konumuna bağlı kalması, açıklık ve kazan-kazan iş birliğini desteklemesi gerektiği ifade edildi.