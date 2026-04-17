Balıkesir\'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan dükkanda yemek yiyen bir araştırma görevlisini öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün ilçedeki bir iş yerine yönelik yüzü maskeli ve motosikletli 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın olay yerine yakın bir işletmede bulunduğu esnada yaralanıp ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

POLİS EKİPLERİNİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi: "Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

TÜM MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.