Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

17.04.2026 10:17
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, o sırada yemeğini yiyen Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan dükkanda yemek yiyen bir araştırma görevlisini öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün ilçedeki bir iş yerine yönelik yüzü maskeli ve motosikletli 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın olay yerine yakın bir işletmede bulunduğu esnada yaralanıp ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

POLİS EKİPLERİNİN SIKI TAKİBİ SONUCU YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi: "Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

TÜM MÜDAHALALERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Altıeylül, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti
Okul saldırısında katledilen Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay Okul saldırısında katledilen Şuranur’un cenazesinde yürek yakan detay

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:49
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
Gülistan Doku soruşturmasında adliyenin önü karıştı: Anne hastaneye kaldırıldı
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
09:39
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı
09:10
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
Okul katliamı zanlısının babasıyla ilgili çarpıcı detay
08:02
100 bin üyeli terör yuvası Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
100 bin üyeli terör yuvası! Okul saldırıları sonrası peş peşe tehditler
Advertisement
