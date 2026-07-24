Sıla Yolunda Bekleme Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıla Yolunda Bekleme Sorunu

Sıla Yolunda Bekleme Sorunu
24.07.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman milletvekilleri, gurbetçilerin sınır kapılarında uzun süre beklemesini eleştirerek çözüm talep etti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya Federal Meclisi SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, yaz tatilinde Türkiye'ye karayoluyla giden gurbetçilerin sınır kapılarında saatlerce bekletilmesine tepki göstererek, sıla yolu güzergâhındaki ülkelerin büyükelçiliklerine çözüm çağrısında bulundu.

Karaahmetoğlu, Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Adis Ahmetovic ile birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Macaristan'ın büyükelçilerine gönderdiği mektuplarda, yaz aylarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla sınır kapılarında ilave personel görevlendirilmesi ve organizasyonel tedbirlerin alınmasını talep etti.

Mektuplarda, her yıl yüz binlerce Türkiye kökenli vatandaşın aileleriyle birlikte karayoluyla Türkiye'ye seyahat ettiği hatırlatılarak, özellikle yaz sezonunda bazı sınır kapılarında oluşan uzun kuyrukların ciddi mağduriyetlere yol açtığı belirtildi.

Milletvekilleri, saatler süren beklemelerin özellikle küçük çocuklu aileler, yaşlılar ve sağlık sorunu bulunan yolcular için ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti. Sınır ve gümrük kontrollerinin ilgili ülkelerin egemenlik yetkisi kapsamında yürütüldüğünü ve güvenlik ile göç yönetimine ilişkin uygulamaların önemini vurgulayan milletvekilleri, buna karşın bekleme sürelerinin azaltılması için gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini kaydetti.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Macit Karaahmetoğlu, "Sıla yoluna çıkan vatandaşlarımızın tatilleri daha başlamadan sınır kapılarında çok uzun saatler beklemek zorunda kalmaları kabul edilemez. Her yaz aynı sorunların yaşanmasını normalleştiremeyiz. İlgili makamların gerekli hazırlıkları zamanında yapması ve sınır kapılarındaki koordinasyonu güçlendirmesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın sesi olmaya ve çözüm için girişimlerimi kararlılıkla sürdüreceğim" dedi.

Karaahmetoğlu, büyükelçiliklere gönderilen mektupların sürecin başlangıcı olduğunu belirterek, konunun takipçisi olacağını ve gerekli temasları sürdüreceğini ifade etti.Mektuplarda ayrıca, sınır ve gümrük personelinin özverili çalışmalarına teşekkür edilirken, yaz aylarında artan trafik nedeniyle özellikle yoğun haftalarda ek personel görevlendirilmesi veya sınır geçişlerini hızlandıracak uygulamaların değerlendirilmesi istendi.

Karaahmetoğlu ve Ahmetovic, yapılacak snırlı iyileştirmelerin bile binlerce yolcunun seyahatini kolaylaştıracağını, bunun aynı zamanda ilgili ülkelerin Avrupa'daki olumlu imajına ve ikili ilişkilere katkı sağlayacağını belirtti. Milletvekilleri, büyükelçilerden mektupların ilgili hükümet makamlarına iletilmesini isteyerek, vatandaşların her yıl yaşadığı sınır kapılarındaki bekleme sorununun hafifletilmesi için gerekli adımların atılmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Selahattin Karaahmetoğlu, Muhammet Bilal Macit, Dış Politika, Almanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sıla Yolunda Bekleme Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
11:18
Özel’in sosyal medya hesabında değişiklik Yeni Parti’nin logosu ilk kez görücüye çıktı
Özel'in sosyal medya hesabında değişiklik! Yeni Parti'nin logosu ilk kez görücüye çıktı
11:16
Eski vali Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller
Eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel adliyede bu sözlerle karşılandı: Katiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:04:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sıla Yolunda Bekleme Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.