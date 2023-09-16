Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem

Şili\'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Son Güncelleme: 16.09.2023 08:33

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ''Ateş Çemberi'' olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan ülkedeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı.

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN),Atacama bölgesine bağlı Caldera kentinde 5.9 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

ATEŞ ÇEMBERİNDE YER ALIYOR

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

2010'da 8,8 İLE SALLANMIŞTI

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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