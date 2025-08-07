Sincan\'da Köprü Faciası: 5 Ölü, 24 Yaralı

ÇİN'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Çin'in kuzeydoğusundaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bir asma köprünün halatının kopması sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve turistik bölgenin geçici olarak kapatıldığını açıkladı.
