Sınıfta çektiği cinsel içerikli videoların satışından gelir elde etmek isteyen öğretmen peş parasız kaldı

Peer, geçen sene sınıfta cinsel içerikli video çektiği ve çektiği videoyu sattıktan kısa bir süre sonra bir öğrenicinin velisine yakalandı. Öğretmeni tanıyan veli durumu polise bildirdi. Polis ile okulun açtığı soruşturma sırasında Peer, öğretmenlik mesleğini bıraktı.

UMDUĞUNU BULAMADI

Öğretmenlikten ayrılan Peer, bir süre internet üzerinden cinsel içerikli videolar satmaya devam etti. Fakat sattığı videolardan beklediği geliri elde edemeyince bu işten de vazgeçip başka bir işe girdi.

İŞSİZ KALDI

Takipçilerine yaptığı açıklamada, cinsel içerikli görüntüler sattığı sayfanın aboneliğinden ayrılacağını söyleyen Peer, takipçilerinin ısrarına rağmen bu kararından vazgeçmeyeceğini söyledi.