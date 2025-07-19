İRAN'ın Şiraz kentinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.
Fars eyaletinin başkenti Şiraz'ın güneyinde, otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.
Olay yerine 11 ambulansın sevk edildiği kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Şiraz'da Otobüs Kazası: 15 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
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