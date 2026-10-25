Sırbistan'da erken genel seçimde 6,45 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor - Son Dakika
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Sırbistan'da erken genel seçimde 6,45 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor

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Sırbistan\'da erken genel seçimde 6,45 milyon seçmen bugün sandık başına gidiyor
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Sırbistan'da geleceğine dair referandum olarak nitelendirilen erken genel seçimde bugün 6,45 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak. Popülist lider Aleksandar Vucic'in 12 yıllık iktidarına en büyük tehdit öğrenci hareketi olurken, oylamanın adilliğine dair endişeler var.

Sırbistan hakı, geleceğine dair bir referandum olarak nitelendirilen erken genel seçimde bugün sandık başına gidiyor.Popülist lider Aleksandar Vucic'in 12 yıllık iktidarına yönelik en büyük tehdit öğrenci hareketinden doğdu.Ülkede son iki yıldır öğrenci protestoları yaşanıyordu.Sırbistan'da 250 sandalyeli bir parlamento var ve nispi temsil sistemine göre sadece bir ulusal seçim bölgesi bulunuyor. Oylama yerel saatle 07: 00'de başlayıp 20: 00'de sona erecek.Kayıtlı seçmen sayısı 6,45 milyon ve 18 yaşından büyük herkes oy kullanabiliyor.Buna karşın oylamanın adilliği konusunda endişeler var.Seçimde 18 liste yer alıyor ancak bunlardan sadece yedisi 250 aday çıkarıyor. Milletvekilleri, oyların %3'ünden fazlasını alan listelerin aldığı desteğe göre seçiliyor.Muhalefet partilerinden birkaçı, öğrenci hareketinden ortaya çıkan Öğrenci Listesi lehine adaylıktan çekildi.Öğrenci hareketi neden bu kadar önemli?Belirgin bir liderleri yok ve siyasete alışkın değiller, ancak "Student List-Students Win" isimli hareket Sırbistan genelinde hükümet karşıtı seçmenleri kendine çekiyor.Öğrenci Listesi, Sırp toplumunun her kesiminden adaylar çıkarıyor. Baş adayları bir kardiyolog olan İlija Srdanovic, Belgrad'a doğru yürüyen öğrencilere katılırken ülke tarihin yeniden yazıldığını söyledi. "Bu enerjiyi durdurmak imkansız" dedi.Her şey 1 Kasım 2024'te, Sırbistan'ın ikinci büyük şehri Novi Sad'daki tren istasyonunun dışındaki beton pergolanın çökmesi ve 16 kişinin ölmesiyle başladı.Bu trajedi, Sırbistan'daki yolsuzluk ve ihmalkarlığın sembolü olarak görüldü. Muhalefet, istasyonun ölüme yol açan yenileme çalışmalarını, projeyi kendisiyle özdeşleştiren Devlet Başkanı Vucic'e bağladılar.

Üniversite kampüslerinde ve sokaklarda adalet talebiyle başlayan haftalık öğrenci protestoları, kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü. Hareket çiftçiler, aktörler ve yargıçlar dahil olmak üzere Sırp toplumunun çok daha geniş kesimlerini de yayıldı.Protestolar sonucu Vucic tarafından kurulan Sırp İlerleme Partisi'nden (SNS) başbakan birkaç hafta içinde istifa etti.Belgrad, Mart 2025'te tarihindeki en büyük protestolardan birine sahne oldu. Lideri olmayan öğrenci hareketi, öğrenci meclisleri veya genel kurulları aracılığıyla örgütlendi ve güçlendi.Vucic'in partisi, 2023'teki son seçimlerde, daha sonra dağılan AB yanlısı partilerden oluşan bir koalisyonla başa baş bir yarış yapmıştı.Bu kez ise, ana akım muhalefet partilerini dışlayan öğrenci hareketi karşısında daha net bir tehditle karşı karşıya.Vucic kim ve ne kadar popüler?Vucic iki dönem devlet başkanlığı yaptı ve üçüncü dönem için adaylığını koyamıyor.Bu kez amacı 2017'de bıraktığı başbakanlığı elde ederek, ülke yönetiminde kalmak.

Sağcı popülist lider, rakiplerinin öğrenci ve profesörlerden ziyade Sırbistan'ı devirmek isteyen "büyük güçler" olduğu yönündeki iddialarını yineledi ancak bu iddialarının dayanağını açıklamadı. Ayrıca okulların ve üniversitelerin "siyasallaştırılmasına" son vermeye söz verdi.Vucic, Batı ile ilişkilerinde dikkatli bir yol izleyerek, Sırbistan'ın Avrupa Birliği adaylığını desteklemeye devam etti ancak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı AB yaptırımlarına katılmayı reddetti. Hükümetinden bakanlar savaş suçlusu Ratko Mladic'in Belgrad'daki cenaze törenine katıldı. Mladic'in Sırbistan'da bu şekilde "yüceltilmesi" AB liderliğinin öfkesine yol açtı.Dış politika üzerine çalışan düşünce kuruluşu Henry Jackson Society'den Helena Ivanov, öğrencilerin geleneksel muhalefet partilerinin başaramadığı bir şekilde kitleleri harekete geçirebildiklerini ve bunun Vucic'in iktidara geldiğinden beri karşılaştığı en büyük zorluk olduğuna işaret ediyor.Belgrad'dan BBC'ye konuşan yetkili, "Çok partili seçim sisteminin getirilmesinden bu yana Sırbistan'da yapılan tüm seçimlerde aday oldu; bu yüzden onu yenmek elbette kolay olmayacak, ancak bu sefer Devlet Başkanı Vucic'in de işi kolay olmayacak" dedi.Öğrenci liderleri kimler ve neyi savunuyorlar?Adaylar arasında öğrencilerden ziyade öğretmenler, üniversite profesörleri, aktörler, doktorlar, çiftçiler ve bilim insanları yer alıyor.

Öğrenci Listesi'nde halen liderlik anlamında bir isim yok. Listedeki en güçlü aday olan Ilija Srdanovic Novi Sad'da bir kardiyoloji profesörü.Eski basketbol yıldızı Dejan Bodiroga, ünlü aktör Tihomir Stanic ve eski Sırbistan Ulusal Bankası yöneticisi Dejan Šoškic de listelerindeki güçlü adaylar arasdında yer alıyor.Öğrenci hareketi, 11 maddelik bir program kapsamında şunları hedefliyor: Vucic ve SNS partisi yolsuzluk ve medyayı etkileme iddialarını reddediyor.Oy verme işlemi ne kadar adil olacak?Avrupa gözlemcileri Pazar günkü oylamayı yakından takip ediyor, ancak Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (PACE) daha öncesinde bile "gergin ve bölücü bir seçim ortamından" ve "referandum benzeri bir atmosferden" bahsetmişti.Sırbistan'ın seçim komisyonu seçimlerin özgür ve oy verme sürecinin gizli olduğunu söylüyor. Ancak bağımsız gözlemci kuruluş CRTA, tehditlerin ve fiziksel şiddetin yaşandığı, muhalif aktivistlerin izlendiği bir kampanya yürütüldüğü konusunda uyarıda bulundu.Seçim öncesinde yayınlanan bir raporda, adaylar için eşit koşullar sağlanması yerine, "bakanlıklardan yerel yönetimlere kadar çeşitli kurumların seçim mühendisliğine kalkıştığı" belirtildi.Gözlemci kuruluş, Sırp medyasında televizyon yayınlarının neredeyse dörtte üçünün hükümet temsilcilerine ayrıldığını belirterek, bakanlıkların ve yerel yönetimlerin "seçim mühendisliği"ne bulaştığını iddia etti.Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'ne göre, bu yıl Sırbistan'da medya mensuplarına ve gazetecilere yönelik yaklaşık 160 saldırı kaydedildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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