Sırbistan\'da Genel Seçimleri Sırp İlerleme Partisi Kazandı

Sırbistan'da dün yapılan genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) kazandı. İlk sonuçlara göre merkez sağ parti SNS oyların yüzde 47'sini aldı, Vucic zaferini ilan etti.

Aleksandar Vucic, partisinin Sırbistan Parlamentosu'nda çoğunluğu sağladığını söyledi. Vucic, "Bu mutlak bir zafer. Ben de son derece mutluyum" dedi.

250 üyeli Sırbistan Parlamentosu'nda, resmi olmayan sonuçlara göre; SNS liderliğindeki "Sırbistan Durmamalı" İttifakı 128, "Sırbistan Şiddete Karşı" İttifakı (SPN) 65, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) 18 milletvekili çıkardı. Diğer sandalyeler ise küçük partilerin oldu.

NADA koalisyonu ve "Halkın oyu-Dr. Branimir Nestorovic" listesi 13'er, Voyvodinalı Macarlar Birliği 6, Adalet ve Değişim Partisi ile Voyvoda Hırvat Demokratlar Birliği İttifakı 3'er, Sancak Demokratik Eylem Partisi 2, Şaip Kamber ile Rusya Partisi 1'er milletvekili çıkardı.

SPN, Sırbistan'da Mayıs ayında düzenlenen iki silahlı saldırının ardından oluşturulmuştu. Kitlesel protesto gösterilerine yol açan saldırılarda 10'u başkent Belgrad'da bir okulda olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetmişti.

SPN'den Pedja Mitrovic, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nden çok sayıda kişinin otobüslerle başkent Belgrad'a getirildiğini ve bu kişilerin "yasa dışı" şekilde oy kullandıklarını öne sürmüştü.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını reddetti. Brnabic, "Bu iddialarla kaos, panik ve güvensizlik ortamı yaratılması hedefleniyor" dedi.

Öte yandan, Sırbistan'da dün yerel seçimler de yapıldı. Başkent Belgrad'da yerel seçimin sonucu netleşmedi.

Muhalefet, her dört seçmenden birinin bulunduğu Belgrad'da iktidarın belediye meclisinde çoğunluğu kaybedebileceği görüşünde.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise adayları eski sutopu yıldızı Aleksandar Sapic bir kez daha Belgrad Belediye Başkanı seçileceğinden emin olduğunu söyledi.

Kamuoyu araştırma şirketi CeSID/ Ipsos'un son projeksiyonuna göre, 110 üyeli Belgrad Belediye Meclisi'nde SNS 48, SPN ise 43 sandalye çıkardı.

Kosova'da yaşayan Sırplar, Sırbistan'da oy kullandı

Sırbistan, 2009'da Avrupa Birliği (AB) üyeliği için resmen başvuruda bulunmuştu. AB 2012'de Sırbistan'a resmi aday statüsü vermiş, 2014'te de tam üyelik müzakereleri başlamıştı.

AB ve ABD, Sırbistan'a Kosova'yla ilişkilerini normalleştirmesi için baskı yapıyor.

Kosova, 2008'de tek taraflı olarak Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye dahil 100'den fazla ülke Kosova'yı tanımıştı.

Sırbistan ise ısrarla Kosova'yı tanımıyor. Rusya, Çin ve AB üyesi 5 ülke de bu konuda Sırbistan'ı detsekliyor.

Kosova'da yaşayan yaklaşık 95 bin Sırpın, Sırbistan'da oy kullanma hakları var.

Sırbistan'da genel seçimde oy kullanmak isteyen Kosova'da yaşayan Sırplar, sınırı geçerek Sırbistan'da oy kullandı.