Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

13.07.2022 19:32
Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Ege Denizi'nde bulunan Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü. Yaşanan olayda helikopter içinde bulunan 4 kişiden 2'si kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

4 KİŞİ BULUNUYORDU

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu. Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

2 KİŞİ KURTARILDI

Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika
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