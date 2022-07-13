Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu. Ukrayna 'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Dünya › Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp - Son Dakika

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