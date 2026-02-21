Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesintisi Tehdidi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesintisi Tehdidi

Slovakya\'dan Ukrayna\'ya Elektrik Kesintisi Tehdidi
21.02.2026 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Fico, Ukrayna petrol sevkiyatını yeniden başlatmazsa elektrik tedarikini durduracak.

SLOVAKYA Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın pazartesi gününe kadar Slovakya'ya petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması halinde, Ukrayna'ya yönelik elektrik tedarikini durduracaklarını açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya yardım sağladıklarını ve 180 bin Ukraynalıya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Slovakya'ya karşı kötü niyetli davranmakla suçladı. Fico, "Ukrayna Devlet Başkanı barış odaklı yaklaşımımızı anlamayı reddediyor ve savaşı desteklemediğimiz için Slovakya'ya karşı kötü niyetli davranıyor. Önce gaz akışını durdurarak bize yılda 500 milyon avro zarar verdi, şimdi de petrol akışını durdurarak lojistik zorluklara ve daha fazla kayba yol açtı" ifadelerini kullandı.

Batı'nın Kuzey Akım (Nord Stream) gaz boru hattının havaya uçurulmasını umursamadığını belirten Fico, ikili ilişkilerin sadece Ukrayna'nın yararına işleyen 'tek yönlü bir bilet' olamayacağını vurguladı. Fico, "Slovakya gururlu ve egemen bir ülkedir. Pazartesi günü petrol sevkiyatı yeniden başlamazsa, devlete ait anonim şirket SEPS'ten (Slovakya Elektrik İletim Sistemi) Ukrayna'ya acil elektrik tedarikini durdurmasını isteyeceğim. Sadece Ocak 2026'da, Ukrayna enerji şebekesini istikrara kavuşturmak için gereken bu acil durum tedariki, 2025 yılının tamamından iki kat daha fazlaydı" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy'nin Slovakya'ya düşman bir ülke gibi davrandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu savunan Fico, Ukrayna için hazırlanan 90 milyar avroluk son krediye Slovakya'yı dahil etmeme kararının da kesinlikle doğru olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Slovakya, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesintisi Tehdidi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 Avrupa ülkesi ayaklandı Milyonlarca sığınmacıyı Afrika’ya gönderecekler 5 Avrupa ülkesi ayaklandı! Milyonlarca sığınmacıyı Afrika'ya gönderecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı AK Parti’den net ’erken seçim’ açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olacak mı? AK Parti'den net 'erken seçim' açıklaması
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler Gündüz vakti girdikleri evde 2 kadını feci şekilde darbettiler
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti Yaşlı kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu Fenerbahçelileri kahredecek haberi bizzat Skriniar duyurdu

18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:26
Özgür Özel “Elime belge ulaştı“ deyip, Erdoğan’a seslendi
Özgür Özel "Elime belge ulaştı" deyip, Erdoğan'a seslendi
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:21
Kızılırmak taştı Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
Kızılırmak taştı! Yollar kapandı, araziler su altında kaldı
16:04
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Taziye mesajı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki akraba kayırmacılığını ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 18:56:05. #.0.5#
SON DAKİKA: Slovakya'dan Ukrayna'ya Elektrik Kesintisi Tehdidi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.