Soçi\'de Petrol Deposuna İHA Saldırısı

Karadeniz kıyısındaki Rus kenti Soçi'de saldırıya uğrayan petrol deposunda yangın çıktı.

Rus yetkililer depoda çıkan devasa yangının " Ukrayna İHA'larının saldırısı sonucu" meydana geldiğini duyurdu.

Soçi ve çevresindeki havalimanlarında tüm uçuşlar askıya alındı.

Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, vurulan bir İHA'nın benzin tankına isabet ettiğini ve 120'den fazla itfaiyecinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Öte yandan Rusya'nın fırlattığı füzelerin Ukrayna'nın güneyindeki Mykolaiv kentinde evleri ve sivil altyapıyı vurduğu bildirildi.

Rus füzeleri tarafından sık sık hedef alınan kentte en az yedi sivilin yaralandığı duyuruldu.

Rus yetkililer, Soçi'deki petrol deposunu vuran saldırının dışında, haftasonu ülkeye yönelik çok sayıda İHA saldırısının gerçekleştiğini kaydetti.

Novokuybışevsk kentindeki petrol rafinerisi de bu saldırılar sırasında hedef alındı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 93 İHA'yı havada vurduklarını, bunlardan 60'ının Karadeniz üzerinde vurulduğunu açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın 76 İHA ve 7 füze ile saldırılar düzenlediğini, 61'inin havada vurulduğunu kaydetti.

Kiev geçtiğimiz hafta, 2022'nin Şubat ayında başlayan işgalin en yoğun saldırılarından birisine maruz kaldı. Tek bir füze saldırısında en az 31 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 300 drone ve sekiz füze kullanıldı.

Saldırıların ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya daha güçlü bir yaptırım uygulanması için Batılı ülkelere çağrıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı ve Moskova'ya yeni yaptırımlar gelmesi gerektiğini söyledi.

Temmuz ayında Trump, Putin'in "savaşa son vermek için 50 günü kaldığını", aksi takdirde petrol ve diğer ihracat kalemlerinde daha sert gümrük vergileriyle karşılaşacağını söylemişti.

Pazartesi günü ise Trump "10-12 günün" kaldığını belirten yeni bir açıklama yaptı. Ardından "son tarih" olarak 8 Ağustos'u zikretti.

ABD ve Rusya arasındaki iniş çıkışlı ilişkinin son gerginlik başlığı da Rusya'nın eski devlet başkanı Dimitri Medvedev ile Donald Trump arasındaki sosyal medya atışması oldu.

Medvedev'in "nükleer misilleme" imalı açıklamalarına Trump, iki nükleer denizaltının "uygun yerlerde konuşlandırılacağı" çıkışıyla yanıt verdi.