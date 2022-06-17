Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı - Son Dakika
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Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı

17.06.2022 09:03

Amerika Alabama'da yaşayan Chancey Sessions isimli kadın, sosyal medya platformu TikTok'tan yaptığı paylaşımda 10 yıl boyunca hormonal doğum kontrol hapı kullandığını, hapları kullanmayı bırakınca saçları avuç avuç dökülmeye başladığını ve sonunda kel kaldığını açıkladı.

Chancey, Tiktok'da avuç avuç dökülen saçlarını paylaştı. Videosu kısa süre içindemilyonlarca kişi tarafından izlendi.

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

Chancey, her doktora gittiğinde doğum kontrol haplarının bıraktıktan sonra bu durumu yaşamasının normal olduğunu ve hapları tekrar alması gerektiğini söylediklerini belirtti.

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

Yapılan testlerde Chancey'in hapları bıraktıktan sonrahormonal şok yaşadığı ve bu şokun da saç kırana yol açtığı ortaya çıktı.

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor

Saçlarını kaybettiği süre zarfında sürekli şapka takmak zorunda kalan Chancey, son yaptığı paylaştığı videoda tedavi sonucu tekrar çıkan saçlarını paylaştı.

10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor
10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor
10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor
10 yıldır kullandığı doğum kontrol hapını bırakan kadın, her gün kabusu yaşıyor
Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şoke eden görüntüler! 10 yıl boyunca doğum kontrol hapı kullanan kadın hapları bırakınca kel kaldı - Son Dakika


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