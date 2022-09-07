Solomon Adaları, ülkedeki genel seçimleri 7 ay erteleyen yasa tasarısını parlamentoda görüşürken Avustralya'nın genel seçimleri finanse etme teklifini basına yansıtmasını 'uygunsuz' bulduğunu açıkladı. Açıklamada "Avustralya Hükümeti tarafından kamuya açık medya duyurusunun zamanlaması, aslında Parlamento Üyelerinin 8 Eylül 2022 Perşembe günü yapılacak ikinci okuma sırasında bu Yasa Tasarısını nasıl oylayacaklarını etkilemek için bir stratejidir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Solomon Adaları, Avustralya'nın genel seçimi finanse teklifini 'uygunsuz' buldu - Son Dakika

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