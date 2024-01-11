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Somali'de BM Helikopterine El Konuldu - Son Dakika
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Somali'de BM Helikopterine El Konuldu

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de içindeki yolcularla birlikte tıbbi tahliye gerçekleştiren bir helikopterine el konulduğunu doğrulayarak 'müdahalenin sürdüğünü' açıkladı. Yerel basın, helikoptere Somalili terör örgütü El Şebab tarafından el konulduğunu duyurdu. BM, dün yaptığı açıklamada tıbbi tahliye gerçekleştirmek üzere Somali'nin Galdmug kentine giden BM helikopterinin dahil olduğu bir 'havacılık olayının' meydana geldiğini doğruladı. İçerisinde yolcu ve mürettebattan oluşan 8 kişinin bulunduğu helikopter ile ilgili yerel basın, helikoptere El Şebab tarafından el konulduğunu, helikopterin Dhusamareb'in yaklaşık 70 km güneydoğusuna sert inişi yaptığını ve helikopterde hiçbir BM personelinin bulunmadığını açıkladı. BM Dünya Gıda Programı, helikopterde hiçbir personelinin olmadığının altını çizerek, 'Önlem olarak civardaki WFP uçuşları geçici olarak durduruldu' dedi.

Somali\'de BM Helikopterine El Konuldu
11.01.2024 - 10:54,  Güncelleme: 10:55
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Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de içindeki yolcularla birlikte tıbbi tahliye gerçekleştiren bir helikopterine el konulduğunu doğrulayarak 'müdahalenin sürdüğünü' açıkladı. Yerel basın, helikoptere Somalili terör örgütü El Şebab tarafından el konulduğunu duyurdu.

BM, dün yaptığı açıklamada tıbbi tahliye gerçekleştirmek üzere Somali'nin Galdmug kentine giden BM helikopterinin dahil olduğu bir 'havacılık olayının' meydana geldiğini doğruladı. İçerisinde yolcu ve mürettebattan oluşan 8 kişinin bulunduğu helikopter ile ilgili yerel basın, helikoptere El Şebab tarafından el konulduğunu, helikopterin Dhusamareb'in yaklaşık 70 km güneydoğusuna sert inişi yaptığını ve helikopterde hiçbir BM personelinin bulunmadığını açıkladı.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

BM Dünya Gıda Programı, helikopterde hiçbir personelinin olmadığının altını çizerek, "Önlem olarak civardaki WFP uçuşları geçici olarak durduruldu" dedi.

Kaynak: DHA
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Birleşmiş Milletler, Somali, Savunma, İnsan Hakları, Güvenlik, Havacılık, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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