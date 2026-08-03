Somali\'de Çocuklara Yardım Eli

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın, Mamaa Caasho Yetimhanesi'ni ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Somali'de anlamlı yardım eli. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek yardımı ulaştırıldı. Faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.