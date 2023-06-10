Somali'de Oyun Parkında Roket Patlaması: 22 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Somali'de Oyun Parkında Roket Patlaması: 22 Çocuk Hayatını Kaybetti

Somali'de Oyun Parkında Roket Patlaması: 22 Çocuk Hayatını Kaybetti

10.06.2023 00:59

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde bir oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı. Yetkililer patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutarken, örgüt ise patlamanın Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

Somali'de oyun parkında roketin patlaması sonucu 22 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Aşağı Şabel bölgesi yetkililerinden İbrahim Malabow, basına yaptığı açıklamada, çocukların oynadığı bölgede patlama meydana geldiğini belirtti.

Malabow, burada roketin patlaması sonucu çocuklardan 22'sinin öldüğünü, 3'ünün de yaralandığını açıkladı.

Patlamadan Eş-Şebab terör örgütünü sorumlu tutan Malabow, ölen çocukların 16'sının erkek, 6'sının kız olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği bölgeyi kontrol eden Eş-Şebab ise patlamanın Somali'deki Afrika Birliği Geçiş Misyonu tarafından atılan bir el bombası sonucu yaşandığını öne sürdü.

Kaynak: AA
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