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ABD Başkanı Biden, İsrail'e ''Daha önce görülmemiş bir askeri yardım'' sözü verdi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, İsrail'e ''Daha önce görülmemiş bir askeri yardım'' sözü verdi

Son Güncelleme: 18.10.2023 17:59

İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşen ABD Başkanı Biden, İsrail için ABD Kongresi'nden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e resmi ziyarette bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Biden görüşme sonrası basın açıklamasında, "Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek" dedi.

EĞER İSRAİL OLMASAYDI, ONU İCAT ETMEMİZ GEREKİRDİ

Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Biden, İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi. İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ben size söz veriyorum bunun olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM KONUSUNDA UĞRAŞMAYA DEVAM ETMELİYİZ"

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in sadece güçleriyle ölçülen devletler olmadığını, örnek olmasıyla da güç sağlayan ülkeler ve devletler olduğunu belirten Biden, "Bir yolu takip ediyoruz, bir yol izliyoruz ki İsrail ve Filistin halkları bir arada onurlu bir şekilde yaşayabilsinler. Bunun için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz ki komşularıyla yaşayabilsinler. Benim hedefim bu, amacım bu." şeklinde konuştu.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Biden, şunları söyledi: "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız.

"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ASKERİ PAKET İSTEYECEĞİM"

İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek."

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, İsrail'e ''Daha önce görülmemiş bir askeri yardım'' sözü verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, İsrail'e ''Daha önce görülmemiş bir askeri yardım'' sözü verdi - Son Dakika
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