ABD Başkanı Biden, İsrail'e ''Daha önce görülmemiş bir askeri yardım'' sözü verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv'e resmi ziyarette bulundu. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelen Biden görüşme sonrası basın açıklamasında, "Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek" dedi.
Biden, İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Biden, İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "Bunun için kuruldu, eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." dedi. İsrail'in Yahudiler için yeniden güvenli bir yer haline gelmesi gerektiğini söyleyen Biden, "Ben size söz veriyorum bunun olması için elimizden gelen ne varsa onu yapacağız." diye konuştu.
Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullandı.
ABD ve İsrail'in sadece güçleriyle ölçülen devletler olmadığını, örnek olmasıyla da güç sağlayan ülkeler ve devletler olduğunu belirten Biden, "Bir yolu takip ediyoruz, bir yol izliyoruz ki İsrail ve Filistin halkları bir arada onurlu bir şekilde yaşayabilsinler. Bunun için iki devletli çözüm konusunda uğraşmaya devam etmeliyiz ki komşularıyla yaşayabilsinler. Benim hedefim bu, amacım bu." şeklinde konuştu.
Sözlerini sürdüren Biden, şunları söyledi: "Olanları durup izlemeyeceğiz, yalnız değilsiniz. Esirleri geri getirmek için uğraşıyoruz. ABD başkanı olarak esirlerden daha büyük bir önceliğim yok. İsrail devleti Yahudiler için güvenli bir yer olarak doğdu. İsrail yeniden Yahudiler için güvenli bir yer olmalı. Söz veriyoruz elimizden gelen her şeyi yapacağız.
İsrail hükümeti ile yakın temaslar sürdürdük. Ülkelerini korumaları için ne gerekiyorsa onlara sağlayacağız. Kongreden daha önce görülmemiş bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız. Bu yardımlar Hamas'a değil Filistinlilere gidecek."
İsrail Başbakanı Netanyahu ve muhalefetteki Benny Gantz, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim'de başlayan saldırılardan 4 gün sonra "acil durum hükümeti" ve bunun altında daraltılmış bir savaş kabinesi kurulması için anlaşmıştı.
İsrail'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.
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