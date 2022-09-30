ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak - Son Dakika
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ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak

30.09.2022 17:46

Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayan ABD yönetimi, Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya dahil edilmesini içeren kararnameyi imzaladı. Kremlin'in başkenti Moskova'da yer alan Kremlin Sarayı'nda Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgenin Rusya'ya bağlanmasına yönelik bir imza töreni yapıldı.

ABD'DEN İLK HAMLE

Putin'in bu adımına Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. ABD cephesinden konuya ilişkin ilk hamle geldi. ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

BÖLGEDE NELER YAŞANMIŞTI?

Rus işgali altındaki 4 bölgede düzenlenen referandumlarda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde halkın yüzde 99,23'ü, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 98,42'si, Herson'da yüzde 8,.05'i ve Zaporijya'da yüzde 93,11'i oylarını Rusya'ya katılmaktan yana kullandı. Rusya Devlet Başkanı Putin, dün gece saatlerinde bölgelerin bağımsızlık kararlarını onayladı. Bugün de bölgelerin Rusya'ya katılımına ilişkin kararname imzalandı. Böylelikle Rusya, kendi topraklarına kattığı 4 bölge ile birlikte, Kırım ve Ukrayna topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini ilhak etmiş oldu.

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