Son Dakika | Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), dün açıklama yaparak yürütülen bağımsız soruşturma sonucunda, Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunların İsrail Güvenlik Güçleri'nden (ISF) geldiğini duyurdu.

OHCHR adına yapılan açıklamada "Topladığımız tüm bilgiler (İsrail ordusundan ve Filistin Başsavcısından alınan resmi bilgiler dahil) Abu Akleh'i öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrail makamlarının ilk başta iddia ettiği gibi silahlı Filistinlilerin gelişigüzel ateş açmasından değil, İsrail Güvenlik Güçlerinden geldiği bilgisiyle tutarlıdır" denildi. Açıklamada, gazetecilerin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin faaliyetine dair bir bilgi olmadığı ayrıca vurgulandı.