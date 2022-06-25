Son Dakika | Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü

25.06.2022 11:28
Son Dakika | Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü

Son dakika dünya haberi: Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), dün açıklama yaparak yürütülen bağımsız soruşturma sonucunda, Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunların İsrail Güvenlik Güçleri'nden (ISF) geldiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), dün açıklama yaparak yürütülen bağımsız soruşturma sonucunda, Shireen Abu Akleh'i öldüren kurşunların İsrail Güvenlik Güçleri'nden (ISF) geldiğini duyurdu.

OHCHR adına yapılan açıklamada "Topladığımız tüm bilgiler (İsrail ordusundan ve Filistin Başsavcısından alınan resmi bilgiler dahil) Abu Akleh'i öldüren ve meslektaşı Ali Sammoudi'yi yaralayan kurşunların, İsrail makamlarının ilk başta iddia ettiği gibi silahlı Filistinlilerin gelişigüzel ateş açmasından değil, İsrail Güvenlik Güçlerinden geldiği bilgisiyle tutarlıdır" denildi. Açıklamada, gazetecilerin yakın çevresinde silahlı Filistinlilerin faaliyetine dair bir bilgi olmadığı ayrıca vurgulandı.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA NASIL YAPILDI?Yüksek Komiserlik Sözcüsü Ravina Shamdasani, İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada OHCHR'nin yürüttüğü soruşturmaya dair detaylı bilgi vererek görevlilerin fotoğraf, video, ses materyalleri incelediğini, uzman görüşleri aldığını, resmi yazışmaları gözden geçirdiğini ve tanıklarla görüştüğünü ifade etti.O GÜN YAŞANANLARYüksek Komiserliğin olay gününde yaşananlara dair elde ettiği bulgulara göre; Shireen Abu Akleh dahil 7 gazeteci, 11 Mayıs günü sabah 06.00'dan sonra İsrail Güvenlik Güçleri tarafından devam eden bir tutuklama operasyonunu ve ardından gelen çatışmaları haber yapmak için işgal altındaki kuzey Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampının batı girişine geldi.Akleh ile birlikte olan diğer gazeteciler, ifadelerinde, kamp içindeki silahlı Filistinlilerin bulunduğu yerden kaçınmak için bir yan sokak seçtiklerini ve caddede konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine varlıklarını görünür kılmak için yavaş ilerlediklerini söyledi.Gazetecilerden dördü, üzerlerinde 'BASIN' yazılı yelekleriyle mülteci kampına giden sokağa dönerken İsrail Güvenlik Güçleri tarafından kendilerine doğru, iyi nişan alınmış birkaç kurşun sıkıldığını belirtti. Gazetecilerin ifadesine dayalı açıklamada Akleh'in ölüm anları şöyle ifade edildi;"Bir kurşun Ali Sammoudi'yi omzundan yaraladı, başka bir kurşun da Ebu Akleh'i kafasına isabet etti ve onu anında öldürdü."OHCHR, İsrail yetkililerini resmi bir adli soruşturma açmaya davet ederken kendilerinin 2022'nin başından itibaren İsrail Güvenlik Güçleri tarafından Batı Şeria'da 13'ü çocuk 58 Filistinlinin öldürüldüğünü teyit ettiklerini ifade etti.

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Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika | Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği: Filistinli gazeteci İsrail kurşunlarıyla öldü - Son Dakika

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