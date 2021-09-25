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Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim - Son Dakika

Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim

25.09.2021 17:46
Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim, System.String[]

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'de CBS News kanalına verdiği röportajdan kısa bir bölüm yayınlandı. Yayınlanan bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim edilmeyen F35 uçağıyla ilgili "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan bir set daha S400 alacak mısınız sorusuna ise "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.

CBS News kanalı muhabiri Margaret Brennan'ın 'S400'lerin satın alınma işlemine neden devam ediyorsunuz?' sorusuna Erdoğan, "Ben Başkan Biden'a gerekenlerin hepsini söyledim. Şu anda da aracılığınızla şunu söyleyeyim; bakın biz F35 uçaklarını aldık. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Fakat bizim bu 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptığımız uçaklarımızı Amerika bize teslim etmedi" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü; "Peki şu anda benim bu 5 tane uçağım neden verilmiyor. Bu parayı ben ödedim" dedi.

BAŞKA BİR ÜLKEDEN ALACAĞIM HERHANGİ BİR SAVUNMA SİSTEMİNE MÜDAHALE EDEMEZSİNİZ

Brennan'ın, ABD hükümeti tarafından yapılan 'S400'leri aldığınız için ödemedi' açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ona karışamaz. Siz bana Patriot vermeyeceksiniz ve savunma noktasında benim başka bir ülkeden alacağım herhangi bir savunma sistemine müdahale edemezsiniz. Bakın bu konuda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gayet güzel bir açıklama yaptı. ve dediki 'Biz ortaklarımızın kimden, nereden, ne kadar herhangi bir sistem satın aldığına müdahale edemeyiz'. Kim bu? Stoltenberg, NATO'nun Genel Sekreteri. Buyurun gerçek ortada" ifadelerini kullanarak yanıtladı.

Margaret Brennan'ın ABD hükümetinin güvenlik riski hatırlatması açıklamasına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kusura bakmasın ben de şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin güvenlik riskini kim paylaşacak? Türkiye kendi güvenliğini kendisi temin edemezse acaba birilerinin eline avucuna mı bakacak. Sen bana Patriot vermeyeceksin. Benim hangi ülkeden, hangi savunma sistemini almama da müdahale edeceksin. Böyle bişi olamaz" dedi.

Margaret Brennan'ın "Hala bir set daha S400 almaya niyetlisiniz gibi görünüyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki dönemde de kimse bizim, savunma sistemleri noktasında hangi ülkeden, ne kadar, ne alacağımıza müdahale edemez. Bunun kararını verecek olan biziz" cevabını verdi. Brennan'ın 'evet' der gibisiniz yorumu üzerine Erdoğan "Ne demek. Tabii ki 'evet" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika dünya: Cumhurbaşkanı Erdoğan CBS Röportajı: 5 tane uçağım neden verilmiyor, bu parayı ben ödedim - Son Dakika
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