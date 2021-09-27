Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda saat 09.17 itibarıyla şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
A Haber Muhabiri Manolis Kostidis'in aktardığına göre; henüz adadan bir hasar veya can kaybı bilgisi alınamadı. Ancak, Akdeniz'de bulunan adada deprem sonrası tsunami riski oluştu. Bölgede tsunamiye karşı uyarılarda bulunuluyor.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarıları yapılıyor - Son Dakika Dünya