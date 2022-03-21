Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti

21.03.2022 13:43
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti

Son dakika haberlerine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Forumu'na onur konuğu olarak hitap ettik. Barış ve istikrar için birlikte çalışma irademizi vurguladık" dedi. Çavuşoğlu ziyarete ilişkin daha önceki açıklamasında, "Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiler Konferansı'na hitapta bulunmak, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere Abu Dabi'deyiz" demişti.


Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti
Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti
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Birleşik Arap Emirlikleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, BAE Büyükelçiler Forumu'na hitap etti - Son Dakika
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