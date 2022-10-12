Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kazakistan ile orta koridorun geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz''Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek yakın...

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Washington, Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği'nin aracına ateş açıldı - Son Dakika

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