Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor - Son Dakika
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Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

09.03.2022 12:51
Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna savunmasına dair edindiği istihbarat raporunda Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporuna göre, Kiev'in kuzey batısındaki savaş, Rus kuvvetlerinin önemli bir ilerleme sağlayamamasıyla devam ediyor. Raporda, Harkiv, Chernihiv, Sumy ve Mariupol şehirlerinin Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda olduğu ve ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca, "Ukrayna hava savunması, Rusya'nın modern savaş uçaklarına karşı önemli bir başarı elde etmiş gibi görünüyor ve muhtemelen hava üzerinde herhangi bir derecede kontrol sahibi olmalarını engelliyor" denildi.


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Ukrayna, England, Harkiv, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi | İngiltere Savunma Bakanlığı: Kilit şehirler ağır Rus bombardımanına maruz kalmaya devam ediyor - Son Dakika


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