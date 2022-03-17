Son dakika haberleri | Avustralya'da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Avustralya'da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti

17.03.2022 12:40
Son dakika haberleri | Avustralya'da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19'a ulaştığını belirterek 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı.

Avustralya Sağlık Bakanlığı, bugün itibariyle ülkede sivrisinekle bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) vaka sayısının 19'a ulaştığını belirterek 2 kişinin virüsten hayatını kaybettiğini doğruladı. JEV'in, kişilerde nadiren hastalığa sebep olarak beyin iltihaplanmasına yol açtığı ifade edildi.

Avustralya Sağlık Bakanlığı açıklamasında New South Wales eyaletinde 7, Queensland eyaletinde 1, Güney Avustralya eyaletinde 4 ve Victoria eyaletinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde toplamda 19 kişinin sivrisinek ısırmasıyla bulaşan Japon Ensefalit Virüsü (JEV) sebebiyle hastalandığını belirtti. Ülke genelinde virüse bağlı hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının şimdilik 2 kişi olduğu ifade edildi. JEV'in ülkede yaşanan sel felaketlerinden kaynaklı sivrisinek ısırmasıyla bulaştığı ve insandan insana bulaşmadığı açıklandı.

ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE GEREKLİAvustralya'nın Baş Tabip Vekili Dr Sonya Bennett, 4 Mart tarihinde artan vakaların görülmesiyle 'Ulusal Öneme Sahip Bulaşıcı Hastalık Olayı' ilan etti. Dr. Bennett, JEV'in hem insanlarda hem de hayvanlarda ulusal olarak bildirilmesi zorunlu bir hastalığa neden olduğunu belirterek ülke genelinde bir müdahalenin gerekli olduğunu ifade etti. Sağlık Bakanlığı JEV'in hayvanlarda görüldüğünü ancak insanlara bulaştırmadığını açıkladı.JEV NEDİR?Japon ensefalit hastalığı, Japon ensefalit virüsünün neden olduğu ciddi bir hastalıktır ve beyin iltihaplanması olarak bilinir. Sivrisinekler tarafından Asya'nın bazı bölgelerinde ve Avustralya'nın Torres Boğazı bölgesinde endemiktir (belirli bir alanda veya belirli bir popülasyon arasında tahmin edilebilir bir oranda meydana gelen salgın hastalık).AŞISI VARSağlık Bakanlığı açıklamasında virüs kaynaklı hastalığın insanlarda çoğunlukla belirti göstermediğini, ancak nadir durumlarda ciddi hastalığa ve hatta ölüme neden olduğu belirtildi. İnsandan insana veya virüsü taşıyan bir hayvanın etini yemekle bulaşmadığı ifade edildi. JEV'in sebep olduğu hastalık için aşı bulunduğu ayrıca vurgulandı.   BELİRTİLER NELERDİR?JEV kaynaklı hastalığın şiddetli belirtileri arasında ense sertliği, koma ve çok nadir olarak nörolojik komplikasyonlar ve ölüm meydana geldiği ifade edildi. Hastalık ilk olarak ani ateş, baş ağrısı ve kusma olarak belirti gösterdiği vurgulandı.

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Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Japon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Avustralya'da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Avustralya'da Japon Ensefalit Virüsü vaka sayısı 19 oldu, 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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