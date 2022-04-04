Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması

04.04.2022 10:58
Son dakika haberleri | Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Bucha açıklaması

Son dakika haberleri: Rusya Savunma Bakanlığı, Bucha'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Bucha'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye'de Rusya- Ukrayna yüz yüze görüşmelerin ardından 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Bucha'dan tamamen çekildiğini vurgulamak isteriz" denildi. Bucha ve Kiev'in diğer bölgelerinde Rus askerinin bulunduğu süreçte tek bir sivile zarar verilmediği, 452 ton insani yardım yapıldığı ifade edildi.

"BUCHA'DAN ÇIKIŞLAR AÇIKTI"Açıklamada, Rus ordusunun bölgeyi kontrol ettiği süreçte Bucha'dan ayrılmak isteyenler için çıkışların açık olduğu ifade edilerek, "Kasaba Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süreçte yerliler kasabada serbestçe dolaşabiliyorlar ve cep telefonları kullanıyorlardı. Bucha'dan çıkışlar engellenmedi. Tüm yerel sakinler, Belarus Cumhuriyeti de dahil olmak üzere şehri kuzey yönünde terk etmekte serbestti. Aynı zamanda, yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin güney etekleri, büyük kalibreli toplar, tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile Ukrayna birlikleri tarafından 24 saat bombalandı" denildi."GÖRÜNTÜLER KİEV VE BATININ BİR PRODÜKSİYONU"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, "Bucha'daki tüm sözde 'suç delillerinin', Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Bucha'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.


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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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