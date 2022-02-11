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Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti - Son Dakika

Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

11.02.2022 13:26
Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti

Edinilen son dakika haberine göre Fransa Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada, Endonezya'nın 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş verdiğini duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı dün yaptığı açıklamada, Endonezya'nın 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş verdiğini duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, dün yaptığı açıklamada Endonezya'nın 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş ettiğini belirterek Hint-Pasifik bölgesinde iki ülkenin savunma alanında stratejik ortağı olduğunu ve Endonezya'nın bölgede kilit rol oynadığını belirtti. Bakan Parly, Endonezya ile birlikte Rafale savaş uçağını tercih eden ülke sayısının 8'e çıktığını ifade etti. Açıklamada, Hindistan'ın bölgede Rafale alan bir diğer ülke olduğu vurgulandı.

Savunma Bakanı Parly, Endonezya'nın Fransız yapımı iki "Scorpene" denizaltısı satın alma niyetini olduğunu belirtti. Fransa'nın bölgede Fransız Polenazyası başta olmak üzere yönetiminde 2 milyon nüfusa sahip 9 milyon kilometre kare toprağı bulunuyor (Münhasır Ekonomik Bölge-EEZ). Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron siparişle ilgili yaptığı açıklamada "42 Rafale! … Hint-Pasifik'te bu yeni adım, ortaklıklarımızı güçlendiriyor" dedi.HİNT-PASİFİK BÖLGESİ GERİLİMİ SONUCUNDA GELEN ASKERİ ALIMLARAUKUS Anlaşması; Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Hint-Pasifik bölgesi için 15 Eylül 2021'de açıklanan üçlü bir güvenlik anlaşmasıdır. Anlaşmayla ABD ve İngiltere, Avustralya için nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar yapma planı açıklandı. Bu anlaşma sonrasında Fransa'nın Avustralya ile olan 37 milyar dolarlık denizaltı anlaşması iptal edilmiş, Fransa ABD'deki büyükelçisini geri çekmişti. ABD Başkanı Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki telefon konuşmasından sonra ilişkiler normale döndü.TAYVAN'A 100 MİLYON DOLARLIK FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (SGIA), 8 Şubat'ta Tayvan'a 100 milyon dolarlık füze savunma sistemi satışının onaylandığını duyurdu. Açıklamada, Patriot füze savunma sistemini desteklemek için mühendislik hizmetleri de dahil olmak üzere askeri teçhizat ve hizmetlerin Tayvan'a 100 milyon dolar maliyetle satışının gerçekleştirilebileceği aktarıldı.


Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti
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Togo Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika... Hint-Pasifik ülkesi Endonezya, Fransa'da 42 Rafale savaş uçağı sipariş etti - Son Dakika
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