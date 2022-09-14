İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü - Son Dakika
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İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü

14.09.2022 22:16
İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü

İngiliz The Sun gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü. Bir Kremlin yetkilisinin açıklamalarına dayandırılan haberde Putin'in aracının sol ön tekerleğinin bulunduğu bölgeye bir bomba yerleştirildiği ve araçtan dumanlar yükseldiği o anlarda Rus liderin olay yerinden başka bir yere götürüldüğü belirtildi.

Ukrayna ile savaş halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili gündemi derinden sarsan bir suikast iddiası ortaya atıldı. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Kremlin'e yakın isimlerin, Putin'in arabasının sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptığını söylediğini aktardı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA VAR

Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildiği belirtildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildiği aktarıldı.

RESMİ KONUTUNA GERİ DÖNDÜ

Gazetenin Kremlin karşıtı kanaldan aktardığı bilgilere göre, Putin'in resmi konutuna geri döndüğü iddia edildi. Diğer yandan olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.

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Son Dakika Dünya İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü - Son Dakika


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