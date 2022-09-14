İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü

Ukrayna ile savaş halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilgili gündemi derinden sarsan bir suikast iddiası ortaya atıldı. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Kremlin'e yakın isimlerin, Putin'in arabasının sol ön tekerleğinde "yüksek bir patlama" ve ardından "yoğun duman" çarptığını söylediğini aktardı.

ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA VAR

Haberde, Putin'in zarar görmeden güvenli bir yere götürüldüğü ve güvenlik servisinden çok sayıda tutuklama olduğu iddia edildiği belirtildi. Rusya'da muhalif olarak bilinen General GVR Telegram kanalına göre, 69 yaşındaki liderin hareketleri hakkında gizli bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine bazı korumalarının ortadan kaybolduğu bildirildiği aktarıldı.

RESMİ KONUTUNA GERİ DÖNDÜ

Gazetenin Kremlin karşıtı kanaldan aktardığı bilgilere göre, Putin'in resmi konutuna geri döndüğü iddia edildi. Diğer yandan olayın yaşanmadığına yönelik resmi bir açıklama yapmadı.