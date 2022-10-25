Kral Charles, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi - Son Dakika
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Kral Charles, İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi

25.10.2022 14:11

Kral Charles, Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere Başbakanı olan Rishi Sunak'a hükümet kurma yetkisi verdi. Sunak, İngiltere'nin Hint asıllı ilk başbakanı oldu.

İngiltere'de başbakan Liz Truss'ın istifası ile ortaya çıkan siyasi krizin ardından Hint asıllı Rishi Sunak dün başbakanlık görevini devraldı. Ülkenin 57. Başbakanı olarak göreve başlayan Sunak, bugün başbakanlık konutu 10 numaranın üçüncü başbakanı olmak için Kral III. Charles ile görüştü.

CHARLES'IN YETKİ VERDİĞİ İLK BAŞBAKAN OLDU

Rishi Sunak, Kral'dan görevi aldıktan sonra Downing Sokağı'nda basın açıklaması yapacak. Sunak, Kral III.Charles'ın görev verdiği ilk Başbakan olacak. Eski başbakan Liz Truss'ı, 8 Eylül'de hayatını kaybetmeden önce Kraliçe II. Elizabeth görevlendirmişti.

KABİNE ÜYELERİNİ AÇIKLAYACAK

42 yaşındaki Sunak, İngiltere'nin modern tarihindeki en genç başbakan. Ayrıca İngiltere'nin Asya kökenli ilk başbakanı. Başbakanlık Konutu önünde halka seslenecek olan Sunak'ın daha sonra hızla kabine üyelerini teker gelteker açıklaması bekleniyor.

"UKRAYNA'YA DESTEĞİ SÜRDÜRMEK ÖNEMLİ"

Eski başbakan Liz Truss ise görevdeki son konuşmasında İngiltere ekonomisinin daha hızlı büyümesi gerektiğini söyledi. Truss, "Yeni hükümetin Ukrayna'ya desteği sürdürmesi önemli" dedi.

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