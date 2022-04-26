Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor - Son Dakika
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Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor

26.04.2022 11:07
Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor

Son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'nın uluslararası kamuoyunu Üçüncü Dünya Savaşı ile tehdit ettiğini belirterek, "Bu Moskova'nın Ukrayna'da yenilgiyi sezdiği anlamına gelir" dedi.

Sosyal medya hesabından, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 'Üçüncü Dünya Savaşı' açıklamasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Üçüncü Dünya Savaşı'nın 'gerçek' tehlikesinden söz ediliyor. Bu sadece Moskova'nın Ukrayna'da yenildiği anlamına gelir. Bu nedenle Avrupa'nın ve dünya güvenliğinin sağlanması için Ukrayna'ya desteğin iki katına çıkması gerekiyor" dedi.


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Üçüncü Dünya Savaşı, Moskova, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika | Kuleba: Rusya, Üçüncü Dünya Savaşı'yla korkutmaya çalışıyor - Son Dakika


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