Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor

30.10.2022 18:41

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesi hakkında açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sorunun çözümü için Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar nezdinde ilgili makamlarla görüşmeler devam ediliyor" ifadelerine yer verildi. Ayrıca Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacağı belirtilen açıklamada, İstanbul'da bekleyen gemilerin denetiminin devam ettiği belirtildi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" TEPKİSİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi. Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.

NATO'DAN ANLAŞMAYI ACİLEN YENİLEME ÇAĞRISI

Rusya'nın dün Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıklamasının ardından NATO, Rusya'ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmasını ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa son vermesini isteyerek, "Rusya'yı kararını yeniden gözden geçirmeye ve gıdanın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için anlaşmayı acilen yenilemeye çağırıyoruz" dedi. Lungescu ayrıca, "Bu ihracatlar dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan 'Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi' kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır. 29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğu Rusya Federasyonu tarafından BM ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir" denildi.

"UKRAYNA'DAN GEMİ ÇIKIŞI OLMAYACAK"

'İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.

BAKAN AKAR DEVREDE

Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

YORUMLAR
500
NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasının yenilenmesi çağrısı NATO'dan Rusya'ya tahıl anlaşmasının yenilenmesi çağrısı Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı Almanya Rusya'yı uluslararası topluma verdiği taahhütleri yerine getirmeye çağırdı

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok
19:38 Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı
19:20 Diyarbakır'da kavgalara neden olan arazinin sahibi Bedrettin Nasıroğlu'dan tüm iddialara yanıt
19:06 Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor! İlk 11'ler belli oldu
18:55 Beşiktaş, sahasında Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti
18:37 Dev böcek sürüsü maçın ortasına daldı! Stattakiler nereye kaçacaklarını bilemedi
18:28 Hindistan'da feci olay! Yüzlerce kişinin üzerinde olduğu köprü çöktü: En az 60 ölü
18:17 Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor
18:05 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Erdoğan adaylığımdan korkuyor
17:20 Hakkında yakalama kararı olan kadının saklandığı yer polis ekiplerini şaşkına çevirdi: İnsan oraya girer mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2022 20:30:25. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement