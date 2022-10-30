Rusya'nın çekildiği Tahıl Koridoru anlaşması ile ilgili Türkiye devreye girdi: Görüşmeler devam ediyor

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin anlaşma, geçtiğimiz temmuz ayının 22'sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanmıştı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda tahıl gemisi yola çıktı.

RUSYA'DAN "FAKİR ÜLKELERE GİTMİYOR" TEPKİSİ

Anlaşmanın bir süre uygulanmasının ardından Rusya cephesinden gemilere ilişkin itiraz geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl gemilerinin fakir ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuyu görüşeceğini dile getirdi. Putin'in çıkışının ardından tahıl gemileri yine de yola çıkmaya devam etti.

ANLAŞMADAN ÇEKİLME KARARI ALDILAR

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün ise konuyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'na katılımı durdurduğu ifade edildi. Rusya, anlaşmadan vazgeçmesinin sebebi olarak son zamanlarda Karadeniz'de bulunan Rus filosuna yapılan saldırıları gösterdi.

NATO'DAN ANLAŞMAYI ACİLEN YENİLEME ÇAĞRISI

Rusya'nın dün Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünyaya sevki ile ilgili İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasından çekildiklerini açıklamasının ardından NATO, Rusya'ya söz konusu anlaşmayı acilen yenileme çağrısında bulundu. NATO Sözcüsü Oana Lungescu yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmasını ve Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı savaşa son vermesini isteyerek, "Rusya'yı kararını yeniden gözden geçirmeye ve gıdanın en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamak için anlaşmayı acilen yenilemeye çağırıyoruz" dedi. Lungescu ayrıca, "Bu ihracatlar dünya genelinde gıda fiyatlarının düşmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan 'Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi' kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır. 29 Ekim günü Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurulduğu Rusya Federasyonu tarafından BM ve ülkemiz makamlarına iletilmiştir" denildi.

"UKRAYNA'DAN GEMİ ÇIKIŞI OLMAYACAK"

'İstanbul'da bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rus personel halen merkezde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu sürede Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacaktır. İstanbul önlerinde bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesine ise bugün ve yarın devam edilmesi planlanmaktadır.

BAKAN AKAR DEVREDE

Sorunun çözümü ve tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi için Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin ve mekanizmanın devamını olumsuz etkileyecek her türlü provokasyondan uzak durulmasının önemi hatırlatılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."