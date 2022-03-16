Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek - Son Dakika
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Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek

16.03.2022 04:27

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesine saldıran Rusya Federasyonu için bu savaşın utanç ve ağır sonuçlarla sona ereceğini söyledi.

Telegram hesabından halkına seslenen Zelenski, Rusya- Ukrayna savaşının 3 haftadır sürdüğünü hatırlatarak, "Hepimiz barışın bir an önce tesis edilmesini istiyoruz." dedi.

Savaşın sona ermesi, ateşkesin sağlanması ve Rus saldırılarının durması için müzakerelerin sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, herkesi diyalogdan çıkan sonuçları sabırla beklemeye davet ederek, "Bu önemli. Zor ama önemli. Çünkü her savaş bir anlaşmayla biter. Toplantılar devam ediyor." ifadesini kullandı.

"SAVAŞ SUÇLARI İŞLENİYOR"

Bir yandan müzakereler sürerken aynı zamanda Rus ordusunun saldırılar düzenlemeye devam ettiğini kaydeden Zelenski, Rus askerlerinin, yerel ve yabancı gazeteciler ile sivilleri acımasızca öldürdüğünü aktardı. Rus askerlerinin, Ukrayna topraklarında savaş suçu işlediklerini belirten Zelenski, "İşgalciler savaş suçlarını işlemeye devam ediyor, yerleşim yerlerini ve sivil altyapıları ateşe veriyor, Rusya'nın Ukrayna'da kullandığı füze sayısı 900'ü aştı. Hava saldırılarını saymak ise mümkün değil." diye konuştu.

RUS HALKINA DA SESLENDİ

Konuşmasında Rus halkına da hitap eden Zelenski, Rus iş insanlarını ve vatandaşları savaşa karşı çıkmaya çağırarak, Rusya'nın bu savaştan büyük utanç ve yoksullukla çıkacağını dile getirdi.

"SAVAŞ UÇAKLARI HENÜZ GELMEDİ"

Açıklamasında, Ukrayna tarafına savaş uçaklarının verilmesine söz verildiğini, ama bugüne kadar bu uçakların ülkesine gelmediğini vurgulayan Zelenski, "Uçakların Ukrayna'ya gönderilmesi kararı hala yerine getirilmedi. Henüz onları almadık." açıklamasında bulundu.

Başta Mariupol olmak üzere Ukrayna genelinde 15 Mart'ta açılan insanı koridorlardan 29 bine yakın insanın tahliye edildiği bilgisini paylaşan Zelenski, insanların özel araçlarıyla kendilerini kurtarmaya çalıştıklarını kaydetti.

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Zelenski, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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