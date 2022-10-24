İklim aktivistlerinin son kurbanı Kral Charles! Yüzünü pastaya buladılar - Son Dakika
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İklim aktivistlerinin son kurbanı Kral Charles! Yüzünü pastaya buladılar

24.10.2022 15:48

Son günlerde sanat eserlerine yaptıkları saldırılarla gündeme gelen iklim aktivistlerinin bu seferki hedefi Kral Charles oldu. Kameraya yansıyan görüntülerde aktivistlerin Kral Charles'ın balmumu heykelinin suratına pasta attığı anlar yer aldı.

Bir süredir dünyaca ünlü sanatçıların eserlerine saldırılarda bulunan iklim aktivistleri bu sefer İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Madame Tussauds Müzesi'nde Kral 3. Charles'ın balmumu heykeline pasta fırlattı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay anbean kameraya yansırken olay sosyal medyada gündeme oturdu. Kullanıcılar olaya tepki gösterirken az sayıda kişi yaşanan durumu komik bulduğunu belirtti.

110 MİLYON DOLARLIK TABLOYA PATATES PÜRESİ FIRLATTILAR

Aynı gün Almanya'da yaşanan benzer bir olayda ise iklim aktivistlerinin Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'ye ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloya saldırıda bulundu. Ellerindeki patates pürelerini tabloya fırlatan aktivistlerin daha sonra kendilerini duvara yapıştırdıkları görüldü. Müzeden yapılan açıklamada ise koruyucu cam sayesinde eserin hasar almadığı aktarıldı.

VAN GOGH TABLOSUNA DOMATES ÇORBASI FIRLATMIŞLARDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti 14 Ekim'de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.

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Son Dakika Dünya İklim aktivistlerinin son kurbanı Kral Charles! Yüzünü pastaya buladılar - Son Dakika


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