Bilim dünyası uzun yıllardan bu yana robotların iş hayatına katılması üzerinden çalışıyor. Ancak bu uygulama henüz dünyada yaygın değil. Yıllardan beri konuşulan konuyla ilgili Çin'den ilginç haberler geldi.
Genellikle insanların yaptığı "teslimat" işini devralan bir robot, koronavirüs karantina bölgesine giderek teslimat gerçekleştirdi. Bu, uygulamanın ileride daha yaygınlaşması bekleniyor.
Robot, teslimatı gerçekleştirdiği sırada sol kapıyı açıp şu uyarıda bulundu:
"Lütfen paketinizi alın, yanlışlıkla başkalarının paketlerini almamaya dikkat edin"
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Dünya › Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar - Son Dakika Dünya