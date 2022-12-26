Çocukların, annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştığı, "Anne paylaşma" akımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Çocukların, annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştığı, "Anne paylaşma" akımı sosyal medyada gündem oldu

26.12.2022 11:41

Sosyal medyada "Anne paylaşma" adı altında başlayan akımda, evlatlar annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaşıyor. Akım, özel hayatın ifşası nedeniyle bir kesim tarafından tepkiyle karşılandı.

Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan "Anne paylaşma" akımı büyük tepkilere neden oldu. Annelerinin giydikleri kıyafetleri ve kombinleri TikTok üzerinden paylaşan sosyal medya kullanıcıları özel hayatlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle eleştirildi.

ÖNCESİ VE SONRASI OLARAK İKİYE AYRILDI

Kadınlar videoda önce ev halleriyle görünürken, daha sonra birbirinden farklı elbiseleriyle kamera karşısına çıkıyor. Bu anlar, kadınların çocukları tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.

"HEMEN BU SAÇMALIĞA SON VERİN"

Ancak bu akım, TikTok'taki diğer akımlar gibi masum karşılanmadı. Sosyal medyada birçok kişi, özel hayatlarını ifşa edenleri eleştiri yağmuruna tutarak, "Bu saçmalığa son verin" yorumları yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
'Anne paylaşma' diye bir akım başladı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
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Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların, annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştığı, "Anne paylaşma" akımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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