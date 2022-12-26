Dünya genelinde sosyal medya kullanıcıları arasında başlayan "Anne paylaşma" akımı büyük tepkilere neden oldu. Annelerinin giydikleri kıyafetleri ve kombinleri TikTok üzerinden paylaşan sosyal medya kullanıcıları özel hayatlarını ifşa ettikleri gerekçesiyle eleştirildi.
Kadınlar videoda önce ev halleriyle görünürken, daha sonra birbirinden farklı elbiseleriyle kamera karşısına çıkıyor. Bu anlar, kadınların çocukları tarafından sosyal medyada paylaşılıyor.
Ancak bu akım, TikTok'taki diğer akımlar gibi masum karşılanmadı. Sosyal medyada birçok kişi, özel hayatlarını ifşa edenleri eleştiri yağmuruna tutarak, "Bu saçmalığa son verin" yorumları yaptı.
İşte o yorumlardan bazıları:
Son Dakika › Dünya › Çocukların, annelerinin kombinlerini takipçileriyle paylaştığı, 'Anne paylaşma' akımı sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika