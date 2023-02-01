Sosyal medyada paylaştıkları dans videoları nişanlı çiftin başını yaktı! 10 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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Sosyal medyada paylaştıkları dans videoları nişanlı çiftin başını yaktı! 10 yıl 6 ay hapis cezası

01.02.2023 10:20

İran'da Mahsa Amini'nin ahlak polisleri tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan protestolar hız kesmeden devam ederken, ülkede tartışma yaratan bir olay daha gerçekleşti. Romantik dans videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan 20'li yaşlarındaki Astiyazh Haghighi ile nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl ahlak polisinin gözaltına aldıktan sonra öldürdüğü İranlı kadın Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında halk hareketinin başladığı İran'dan tepki yaratan bir karar daha geldi.

ROMANTİK DANS VİDEOSU MAHKEMELİK OLDU

20'li yaşlarındaki Astiyazh Haghighi ile nişanlısı Emir Muhammed Ahmedi'nin sosyal medyada paylaştığı romantik dans videosu mahkemelik oldu. Çiftin Azadi Kulesi önünde romantik bir şekilde dans etmesi Tahran yönetimini öfkelendirdi. Videoda Haghighi'nin başörtüsü takmamasının son dönemde artan gösterilerle bağlantılı olduğu iddia edildi.

KADINLARIN BİR ERKEKLE YA DA YALNIZ DANS ETMELERİ YASAK

Kısa bir süre içinde paylaşım rekoru kıran videonun Kasım ayının başında çekildiği belirtildi. Kadınlara yönelik çok sıkı kuralların uygulandığı İran'da kadınların bir erkekle veya yalnız başlarına dans etmesi yasak.

İNTERNET VE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI DA GELDİ

Tahran'daki mahkemeden yapılan açıklamada hem Haghighi hem de Ahmedi'ye 10 yıl 6 ay hapis cezası verilirken ikiliye internet kullanmama ve yurt dışı çıkış yasağı da getirildi. Sözcü'de yer alan habere göre sosyal medyada ünlenen çifte cezanın, "Ulusal güvenliği bozacak toplanma" ve "yolsuzluk ve fuhuşa yönlendirme" suçlarından verildiği kayıtlara geçti. Öte yandan Haghighi'nin Tahran'ın dışındaki Karçak Cezaevi'ne gönderildiği belirtildi. Bu cezaevinin şartları sık sık uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından eleştiriliyor.

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Mahsa Emini, Tahran, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sosyal medyada paylaştıkları dans videoları nişanlı çiftin başını yaktı! 10 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sosyal medyada paylaştıkları dans videoları nişanlı çiftin başını yaktı! 10 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
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