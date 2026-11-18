(ANKARA) - Sözcü TV'ye kayyum atanması uluslararası basında geniş yer buldu. Reuters, Associated Press (AP), Deutsche Welle (DW), Euronews ve AFP, gelişmeyi Türkiye'de muhalefete ve bağımsız medyaya yönelik baskıların artması bağlamında ele aldı. Yabancı basında, son dönemde çok sayıda muhalif televizyon kanalının kayyum yönetimine geçmesi ve basın özgürlüğünün giderek daralması öne çıkarıldı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Sözcü TV'ye kayyum atanmasını, "muhalefete yönelik baskıların genişlemesi ve basın özgürlüğüne ilişkin endişelerin yeniden gündeme gelmesi" çerçevesinde değerlendirdi. Ajans, Halk TV ve Sözcü TV'nin kayyum yönetimine geçmesiyle, "muhalefetin görüşlerine geniş yer veren son iki ana akım televizyon kanalının da geçen aydan bu yana fiilen hükümet denetimine girdiğini" yazdı.

Reuters'ın haber analizinde, "Muhalefet, muhalif ve bağımsız medyaya getirilen kısıtlamalar ve yasakların yanı sıra seçilmiş onlarca belediye başkanı ve yetkilinin görevden alınması, gözaltına alınması veya tutuklanmasıyla benzeri görülmemiş bir hukuki baskıyla karşı karşıya" ifadelerine yer verildi. Sözcü TV'nin 2022'den bu yana kayyum atanan altıncı büyük Türk haber kuruluşu olduğuna dikkati çeken Reuters, gelişmeyi muhalefet belediyelerine yönelik kayyum uygulamalarıyla da ilişkilendirdi.

"TÜRKİYE'DE MEDYA KURULUŞLARININ ÇOĞUNLUĞU HÜKÜMETİN KONTROLÜ ALTINDA"

ABD merkezli Associated Press (AP), ABC News tarafından da yayımlanan haberinde Sözcü TV'yi, Türkiye'de muhalefete yakın yayın yapan son büyük televizyon kanallarından biri olarak tanımladı.

AP, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yirmi yılı aşkın iktidarı boyunca Türkiye'de basın özgürlüğü istikrarlı biçimde geriledi ve medya kuruluşlarının çoğunluğu ya hükümetin kontrolü altında ya da hükümetle aynı çizgide" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) tarafından hazırlanan Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 163'üncü sırada bulunduğunu hatırlatan ajans, müdahaleyi muhalefete yönelik daha geniş kapsamlı hukuki süreçlerle birlikte ele aldı. AP'nin haber analizinde, Sözcü TV'ye yönelik operasyon, hükümete yönelik eleştirilere yol açan yatırım fonu skandalıyla birlikte değerlendirildi.

DEUTSCHE WELLE: HÜKÜMET SON ELEŞTİREL HABER KANALLARINI SUSTURUYOR

Alman kamu yayıncısı Deutsche Welle (DW), haberinde "Hükümet son eleştirel haber kanallarını susturuyor" başlığını kullandı.

DW, "Bu adım, polisin ülkenin en çok izlenen haber kanalı Halk TV'ye baskın düzenleyerek kayyum atamasından bir ay sonra, Türkiye'de eleştirel televizyon yayıncılığına yönelik son baskı hamlesi oldu" ifadelerine yer verdi. DW, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümeti, son on yılda medya alanının büyük bölümünün, özellikle televizyon yayıncılarının kontrolünü ele geçirdi" değerlendirmesinde bulundu.

EURONEWS: DEMOKRASİYE AÇIK BİR DARBE

Avrupa merkezli Euronews, Sözcü TV'ye müdahaleyi, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin muhalifler üzerindeki baskıyı artırdığı" bir dönemde yaşanan gelişme olarak aktardı.

Euronews, Sözcü TV'nin daha önce de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından çeşitli yaptırımlara maruz bırakıldığını hatırlatarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestolara ilişkin yayınları nedeniyle kanalın geçen yıl 10 gün karartıldığını belirtti.

Euronews ayrıca, Sözcü Medya Grubu avukatı Ersan Barkın'ın kayyum kararının daha önce suç unsuru bulunmadığına hükmedilen bir dosyaya dayandığı yönündeki açıklamalarını aktardı.

AFP: SEÇİMLER ÖNCESİNDE BASINI SUSTURMA OPERASYONU

Fransız haber ajansı AFP'nin Suudi Arabistan merkezli Arab News tarafından da yayımlanan haberinde, müdahale "Seçimler öncesinde basını susturmak" ara başlığı altında ele alındı.

AFP'nin haberinde gazeteci Barış Terkoğlu'nun "Özellikle fon krizi başta olmak üzere halkın rahatsızlık duyduğu konuları araştıran ve haberleştiren eleştirel medyayı kısıtlayarak ve susturarak siyasi iktidar bir susturma operasyonu yürütüyor. Bu medya kuruluşlarını susturarak siyasi tabloyu yeniden şekillendirmeye çalışıyorlar" değerlendirmesini aktardı.

AFP, milyarlarca dolarlık yatırım fonu skandalının yaklaşık yarım milyon yatırımcıyı etkilediğini ve 2028 seçimleri öncesinde iktidar partisi üzerinde baskı oluşturduğu yorumuna yer verdi.