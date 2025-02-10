Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı - Son Dakika
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Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı

Sri Lanka\'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı

Sri Lanka'da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisi, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Enerji Bakanı Kumara Jayakody, kesintinin sebebini bir maymunun elektrik trafosuna girip arıza yaptığı şeklinde açıkladı. Bu durum, ülkenin altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serdi ve sosyal medyada eleştirilere neden oldu. Sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek, 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlanmaya başladı.

10.02.2025 14:49
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Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun güneyinde elektrik santralindeki arıza sonucu dün ülke genelinde yaşanan ve sabahın ilk saatlerine kadar süren elektrik kesintisinde fatura maymuna kesildi. Arızanın giderilmesi sonucu sağlık tesisleri ve su arıtma tesislerine öncelik verilerek 22 milyon nüfuslu ada ülkesinde elektrik kademeli olarak yeniden sağlanmaya başlandı. Arızaya ilişkin yetkililerin açıklamaları ise şaşırttı. Enerji Bakanı Kumara Jayakody gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir maymun, şebeke trafomuza girerek sistemde arızaya neden oldu" dedi.

"BİR MAYMUN= TAM BİR KAOS"

Bakanın açıklamaları sosyal medyada da eleştirilerin hedefi oldu. Mario Nawfal adlı sosyal medya kullanıcısı, "Serseri bir maymun Kolombo'daki bir trafo merkezinde bir arızayı tetikledikten sonra Sri Lanka'nın tüm elektrik şebekesini devre dışı bıraktı" yorumunu yaptı. Nawfal, bir diğer paylaşımında ise "Bir maymun = tam bir kaos. Altyapıyı yeniden düşünmenin zamanı geldi mi" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Sri Lanka'da elektrik kesintisi yaşandı, bakan maymunu suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • NURETTİN AVGIN:
    Kedidir o kedi.. 5 0 Yanıtla
  • Elvan Aydiner:
    bizde de seçim esnasinda trafoya kedi girdi , unutunuzmu onu 3 0 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Allah dan kedi değilmiş 3 0 Yanıtla
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