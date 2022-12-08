ABD'de 50 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kadın, bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü - Son Dakika
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ABD'de 50 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kadın, bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü

08.12.2022 09:51

ABD'de yaşayan Srijana Wosti isimli kadın, kazı kazandan kazandığı 50 bin dolarlık bileti koyduğu yeri unuttu. Evini didik didik arayıp biletine kavuşan şanslı kadın, ilk başta 50 dolar kazandığını sanarken daha sonra 50 bin dolarlık ikramiyeyi kazandığı öğrenince büyük mutluluk yaşadı.

ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Srijana Wosti, biletini ilk kontrol ettiğinde yalnızca 50 dolar kazandığını düşündü. Ancak Silver Spring'deki bileti taradığında50 bin dolar kazandığını fark etti.

BİLETİ NEREYE KOYDUĞUNU UNUTTU

Srijana Wosti, ödülünü alamadan biletini kaybedebileceğinden endişe ederek, onu evindeki eski bir bavulun içine sakladı. Talihli kadın ailesine büyük ödülü kazandığını söyleyip planlar yaptı. Bileti aramaya koyulan Srijana Wosti bileti nereye koyduğunu unuttu.

Büyük ikramiyeyi kazandı! Biletini sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü

SADECE 5 DOLAR ÖDEDİ

Srijana Wosti, aylar önce bileti eski bavula sakladığını unuttuğunu fark edince çok korktuğunu ve bulmak için evini didik didik ettiğini piyango görevlilerine anlattı. Sonunda bileti bulan Srijana Wosti, "Onu bulduğuma ve çok geç kalmadığımı öğrendiğime çok sevindim" dedi.Wosti, kazı kazan bileti için sadece 5 dolar ödediğini anlattı.

Büyük ikramiyeyi kazandı! Biletini sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü
Büyük ikramiyeyi kazandı! Bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü
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Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de 50 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kadın, bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de 50 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kadın, bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü - Son Dakika
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