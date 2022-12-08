ABD'de 50 bin dolarlık büyük ikramiyeyi kazanan kadın, bileti sakladığı yeri unutunca ecel terleri döktü

ABD'de yaşayan 41 yaşındaki Srijana Wosti, biletini ilk kontrol ettiğinde yalnızca 50 dolar kazandığını düşündü. Ancak Silver Spring'deki bileti taradığında50 bin dolar kazandığını fark etti.

BİLETİ NEREYE KOYDUĞUNU UNUTTU

Srijana Wosti, ödülünü alamadan biletini kaybedebileceğinden endişe ederek, onu evindeki eski bir bavulun içine sakladı. Talihli kadın ailesine büyük ödülü kazandığını söyleyip planlar yaptı. Bileti aramaya koyulan Srijana Wosti bileti nereye koyduğunu unuttu.

SADECE 5 DOLAR ÖDEDİ

Srijana Wosti, aylar önce bileti eski bavula sakladığını unuttuğunu fark edince çok korktuğunu ve bulmak için evini didik didik ettiğini piyango görevlilerine anlattı. Sonunda bileti bulan Srijana Wosti, "Onu bulduğuma ve çok geç kalmadığımı öğrendiğime çok sevindim" dedi.Wosti, kazı kazan bileti için sadece 5 dolar ödediğini anlattı.