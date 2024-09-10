Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!

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'Star Wars' film serisinin 'kötü adamı' Darth Vader'ı seslendiren James Earl Jones'un New York'taki evinde öldüğü bildirildi. Jones'un ölüm haberini, menajeri Barry McPherson duyurdu. Jones'un ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

10.09.2024 09:05  Güncelleme: 09:19
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Field of Dreams ve birçok filmde rol alan dünyaca ünlü aktör James Earl Jones, 93 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak görülen Jones'un, New York'un Hudson Valley bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jones öldüğünde ailesinin yanında olduğu bildirildi ancak ölüm nedeni henüz paylaşılmadı. Kariyeri boyunca 200'den fazla film ve televizyon yapımında rol alan ve aynı zamanda ünlü bir tiyatro oyuncusu olan Jones için "gerçek bir ruh zenginliğiyle hayata geçirdiği hikayeler nesiller boyu izleyicilerde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerine yer verildi. Sadece Star Wars değil Field of Dreams gibi unutulmaz filmlerdeki performanslarıyla sinemaseverlerin gönlünde taht kuran oyuncu, EGOT ödülünü kazanan sayılı isimlerden biriydi.

'MİSTİK GÜCÜN' SEMBOLİYDİ

Güçlü bir kekemeliğe sahip Mississippi'li bir çocukken efsanevi sesiyle güçlü bir tiyatro oyuncusu olan Earl Jones, emekli bile olmadan 80'li yaşlarına kadar çalıştı. Jones, orijinal Star Wars üçlemesinde Darth Vader'a sesini vermiş ve yalnızca konuşarak mistik 'Güç'ün tüm gücünü çağırmıştır.

Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!

JAMES EARL JONES KİMDİR?

Jones, 1931'de Mississippi'de doğdu. Babası Robert Earl Jones, James doğmadan önce aileyi terk ederek New York ve Hollywood'da oyuncu oldu, oyun yazarı Langston Hughes ile çalıştı ve sonunda "The Sting" de dahil olmak üzere gişe rekorları kıran filmlerde yardımcı roller üstlendi.

James Earl Jones, 1965'te gündüz dramasında (As the World Turns) rol alan ilk Afro-Amerikalı aktörlerden oldu. İki Emmy, bir Altın Küre, iki Tony Ödülü kazanan oyuncuya onursal Oscar ve ömür boyu başarı nedeniyle özel bir Tony ödülü verildi. Jones, 1977 yılında vizyona giren orijinal 'Star Wars' filminde ve diğer Vserilerinde Darth ader'ı seslendirerek sevenlerin gönlünde taht kurdu.

Hayatının sonlarında, alaycı bir mizah anlayışı ve acımasız bir çalışma alışkanlığıyla zarif bir figür haline gelen Jones, 2015 yılında oyunu çoktan ezberlemiş olan ve yaratıcı ekibin yorumlarıyla dolu not defterleriyle "The Gin Game"in Broadway oyunu için provalara başladı. 2016 yılında Rogue One: A Star Wars Story filminde Darth Vader rolüyle son bir performans sergilendi.

Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!

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Son Dakika Dünya Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti! - Son Dakika

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