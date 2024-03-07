Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili olarak markaya yönelik boykotlarla boğuşan Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, "zorlu" çalışma ortamı nedeniyle kafelerinde binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldığını söyledi.
CNN'e yaptığı açıklamada Alshaya, işten çıkarmaların "son altı aydaki sürekli zorlu ticaret koşullarının sonucu" olduğunu ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunan Starbucks'taki şubelerinde "meslektaş sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldığını" söyledi.
Şirket kaç kişinin işten çıkarıldığını belirtmedi ancak Reuters ilk olarak bu sayının 2.000 kişiye ulaştığını bildirdi. Alshaya bu raporu yalanlamadı.
Şirket, "İşten ayrılan meslektaşlarımıza ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteği vereceğimizden emin olacağız ve Alshaya Grubuna ve Starbucks markasına olan sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için en derin teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.
Kuveyt merkezli Alshaya, 25 yılı aşkın bir süredir Orta Doğu'da Starbucks'ı işletme hakkına sahip ve bölge genelinde yaklaşık 1.300 lokasyonda faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 11.000 kişiye istihdam sağlıyor.
Bir Starbucks sözcüsü yaptığı açıklamada, "Katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz" dedi ve şirketin "uzun vadeli büyüme için Alshaya ile yakın çalışmaya kararlı olduğunu" ekledi. Bu önemli bölgede büyüme."
Müşteriler, İsrail'in Gazze'deki savaşını destekleyen veya onunla bağlantısı olan işletmeler olarak algıladıkları Orta Doğu'daki Batılı şirketleri boykot etti. Starbucks'ın en son kazanç raporu, kısmen bölgedeki satışların zayıflaması nedeniyle beklentileri karşılayamadı.
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