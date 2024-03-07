Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı

Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı

Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, zorlu ticaret koşulları ve boykotlarla mücadele ettiğini belirtti.

07.03.2024 14:18  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşla ilgili olarak markaya yönelik boykotlarla boğuşan Starbucks'ın Orta Doğu'daki franchise sahibi Alshaya Group, 2000 kişiyi işten çıkardı. Şirket, "zorlu" çalışma ortamı nedeniyle kafelerinde binlerce kişiyi işten çıkarma kararı aldığını söyledi.

CNN'e yaptığı açıklamada Alshaya, işten çıkarmaların "son altı aydaki sürekli zorlu ticaret koşullarının sonucu" olduğunu ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da bulunan Starbucks'taki şubelerinde "meslektaş sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldığını" söyledi.

Şirket kaç kişinin işten çıkarıldığını belirtmedi ancak Reuters ilk olarak bu sayının 2.000 kişiye ulaştığını bildirdi. Alshaya bu raporu yalanlamadı.

Şirket, "İşten ayrılan meslektaşlarımıza ve ailelerine ihtiyaç duydukları desteği vereceğimizden emin olacağız ve Alshaya Grubuna ve Starbucks markasına olan sıkı çalışmaları ve bağlılıkları için en derin teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" dedi.

Kuveyt merkezli Alshaya, 25 yılı aşkın bir süredir Orta Doğu'da Starbucks'ı işletme hakkına sahip ve bölge genelinde yaklaşık 1.300 lokasyonda faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 11.000 kişiye istihdam sağlıyor.

Bir Starbucks sözcüsü yaptığı açıklamada, "Katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyoruz" dedi ve şirketin "uzun vadeli büyüme için Alshaya ile yakın çalışmaya kararlı olduğunu" ekledi. Bu önemli bölgede büyüme."

Müşteriler, İsrail'in Gazze'deki savaşını destekleyen veya onunla bağlantısı olan işletmeler olarak algıladıkları Orta Doğu'daki Batılı şirketleri boykot etti. Starbucks'ın en son kazanç raporu, kısmen bölgedeki satışların zayıflaması nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Starbucks, İş Dünyası, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenli ülkelerine döndü
    14:37 Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenli ülkelerine döndü

    Yaklaşık bir yıldır iç savaşın yaşandığı Sudan'da mahsur kalan 177 Yemenli, Yemen Hava Yolları'na ait bir uçakla ülkelerine döndü. Aden Havaalanı'na inen uçakta 39'u çocuk ve 15'i bebek olan Yemenliler bulunuyor. Sudan'da iç savaş devam ederken, 20 binden fazla Yemenlinin geri gönderildiği açıklanmıştı.

  • Irak'ın Kerkük kentinde Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi
    14:29 Irak'ın Kerkük kentinde Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi

    Irak'ın Kerkük kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. Gösterilere kentin tüm kesimlerinden vatandaşlar katıldı. Irak Türkmenleri Edebiyatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Münevver Molla Hassun, özellikle kadın ve çocukların öldürülmesine tepki göstererek uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

  • İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti
    13:56 İngiltere'de 11 yaşındaki çocuk Tiktok'ta zehirli gaz çekme trendine uymak için hayatını kaybetti

    İngiltere'de 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington, Tiktok'ta popüler olan ve zehirli gaz çekme eylemini içeren 'Chroming Challange' trendine uymak isterken hayatını kaybetti. Bu tehlikeli trend, boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi zehirli kimyasalları soluma eylemini içeriyor. Bu maddelerin solunması kısa süreli bir 'uyuşturucu etkisi' yaratabiliyor ve konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabiliyor.

  • Türk Kızılay, STK'ların desteğiyle en büyük yardım gemisini Gazze'ye uğurladı
    13:46 Türk Kızılay, STK'ların desteğiyle en büyük yardım gemisini Gazze'ye uğurladı

    Türk Kızılay, Gazze'deki savaş mağdurlarına yardım götürmek amacıyla 2 bin 737 tonluk en büyük yardım gemisini Mersin'den uğurladı. Yardım gemisinde gıda, su, giyim, hijyen malzemeleri ve tıbbi malzemeler bulunuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı, geminin Türk halkının iyilik ve yardımseverlik duygularını taşıdığını belirtti. Yardımların sürekli ve uzun süreli yapılmasının önemine vurgu yapan Genel Başkan, Gazze'ye yardımların devam edeceğini söyledi.


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
13:20 Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi Korkma Ben Yanındayım dizisinde kullanılan gecekondu, belediye tarafından mühürlendi
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
11:08 Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak Özel okullarda ücretsiz ders kitapları zorunlu olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:44:25. #1.11#
SON DAKİKA: Starbucks, İsrail-Gazze savaşı nedeniyle 2000 kişiyi işten çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement