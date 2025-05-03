Stuttgart'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)- Almanya'nın Stuttgart kentinde akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında büyük bir facia yaşandı.cAraç kalabalığın arasına daldı, 1 kişi öldü 8 kişi yaralandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında büyük bir facia yaşandı. Şehir merkezindeki Charlottenstrabe caddesinde, B27 ile Olgastrabe kavşağında bir araç yayaların arasına daldı. Olayda sekiz kişi yaralanırken, ağır yaralanan 46 yaşındaki bir kadın hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından kamuoyunda saldırı şüphesi oluşsa da, polis yaptığı açıklamada, "Şu anki soruşturma durumuna ve eldeki bilgilere göre Olgaeck'teki olayın trajik bir trafik kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Şu anda bir saldırıya ya da kasıtlı bir eyleme dair herhangi bir belirti yok," ifadelerini kullandı.

Araç dönüşte kontrolden çıktı

Edinilen bilgilere göre, 42 yaşındaki sürücü aracıyla dönüş yaparken kontrolü kaybetti ve yaya geçidindeki bir grup insanın arasına daldı. Olay yerinde ilk olarak üç yaralıdan söz edilirken, daha sonra bu sayı sekize çıktı. Stuttgart itfaiyesi, üç kişinin hayati tehlikesi olduğunu, bir kişinin ise kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü açıkladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, olay sırasında bir kadın ve yanında bebek arabası da aracın çarpması sonucu yere savruldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde, rayların üzerinde parçalanmış bir çocuk arabası yer alıyor. SWR kanalının haberine göre, yaralılar arasında bir bebek de bulunuyor.

Sürücü gözaltına alındı

Kazaya neden olan araç sürücüsünün Alman vatandaşı olduğu ve olay yerinde polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Olay sonrası bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı, tramvay ve metro seferleri geçici olarak durduruldu.

Belediye Başkanı'ndan taziye mesajı

Stuttgart Belediye Başkanı Frank Nopper (CDU), "Bu trajik kazadan ötürü büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden kadının ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" dedi.