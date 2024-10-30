Sudan\'da 11 Milyon Kişi Yerinden Edildi

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BİRLEŞMİŞ Milletler'den yapılan açıklamada, "Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerinden edildi" denildi.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 11 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 3,1 milyon kişinin ise ülke dışına kaçtığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Sudan'a gerçekleştirdiği ziyarette ülkedeki duruma ilişkin açıklama yaptı. Pope, ülkedeki güvenlik durumunun gittikçe kötüleştiğini vurgulayarak, çatışmalar nedeniyle zor durumda olan Sudanlı siviller hakkında üzüntü verici bilgiler edindiğini söyledi.

Açlık, hastalık ve cinsel şiddetin her tarafa yayıldığını belirten Pope, "Genel Sekreter, yaklaşık 25 milyon insanın yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu hafta yerinden edilenlerin sayısı 11 milyona ulaştı. 3,1 milyon kişi çatışmalardan kaçmak için sınırı geçti. Toplamda, Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yerinden edildi. Yerinden edilenlerin yarısından fazlası kadın ve dörtte birinden fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar" dedi.

Amy Pope, tüm savaşların acımasız olduğunu kaydederek, "Ancak bu savaşın sonuçları korkunç. El Cezire eyaletindeki son cinayetler ve korkunç insan hakları ihlalleri buna bir başka örnektir. Ayrım gözetmeyen saldırılar düzenleniyor, küçük çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldürülüyor" ifadelerini kullandı.