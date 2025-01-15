Sudan\'da Bombardımanda 120 Kişi Hayatını Kaybetti

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SUDAN'ın Omdurman kentinde düzenlenen bombardımanda 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan'ın Hartum eyaletine bağlı Omdurman şehrinin rastgele top atışlarıyla hedef alındığı bildirildi. Ombada Acil Müdahale Odası tarafından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda en az 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin bilgi verilmedi.