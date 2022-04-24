Sudan'da iki grup arasında çıkan çatışmada ölü sayısı artıyor! Şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sudan'da iki grup arasında çıkan çatışmada ölü sayısı artıyor! Şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi

24.04.2022 23:53
Sudan'da iki grup arasında çıkan çatışmada ölü sayısı artıyor! Şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi

Sudan'da Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çıkan çatışmada şu ana kadar en az 160 kişi yaşamını yitirdi, 46 kişi ise yaralandı. Diğer taraftan çatışmaların hala devam etmesi sebebiyle ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Sudan'ın Darfur bölgesinde Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasında çatışma çıktı. Bağımsız bir yardım grubu olan Darfur'daki Mülteciler ve Yerinden Edilenler için Genel Koordinasyon Sözcüsü Adam Regal yaptığı açıklamada, Arap olmayan Massalit azınlığı ile Arap kabilesi arasındaki şiddet olaylarının geçtiğimiz cuma günü patlak verdiğini ve şu ana kadar en az 160 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin de yaralandığını aktardı.

ÇATIŞMALAR HALA DEVAM EDİYOR

Regal, Batı Darfur'un Krink bölgesinde çatışmaların hala devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi. İki grup arasındaki şiddet olaylarının, geçtiğimiz perşembe günü Massalitlerin, Arap kabilesine mensup 2 kişiyi öldürmesine karşılık Arap aşiretlerinin Massalitlerin yaşadığı köylere silahlı saldırı düzenlemesi ile patlak verdiği ifade edildi.

KÖYLERDE ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN GÖRÜLDÜ

Massalit azınlığından bir aşiret lideri ise, Batı Darfur'un başkenti Geneina'ya yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan Krink bölgesindeki köylerinde çok sayıda ceset gördüğünü belirtti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilileri, şiddet olaylarında yaralananların hastanelere güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması konusunda çağrıda bulundu.

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Çatışma, Sudan, Regal, Arap, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

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