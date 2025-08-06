SUDAN Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini bildirdi.
Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının tespit edildiği ve hastalık sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Sudan'da Kolera Vakaları Artıyor - Son Dakika
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