Sudan\'da Kolera Vakaları Artıyor

SUDAN Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 2 bin 345 yeni kolera vakasının kaydedildiğini bildirdi.

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki kolera vakalarına ilişkin son verileri paylaştı. Bakanlık açıklamasında, son bir haftada 2 bin 345 kolera vakasının tespit edildiği ve hastalık sebebiyle 21 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.