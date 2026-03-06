Sudan da savaşta tarafını seçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sudan da savaşta tarafını seçti

Sudan da savaşta tarafını seçti
06.03.2026 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ABD ve İsrail'in İran'a karşı kara harekatı başlatması halinde Sudan'ın İran'ın yanında savaşa katılacağını açıkladı. Bu açıklama, Orta Doğu'daki çatışmaların bölgesel bir savaşa dönüşebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların altıncı gününde İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırıları düzenlenirken, Lübnan'da İsrail bombardımanı devam etti.

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki bazı mahalleler için tahliye çağrısı yaptı. ABD'de ise Senato, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan girişimi reddetti.

BÖLGESEL SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

İran yönetimi hem Washington'a hem de Avrupa ülkelerine sert mesajlar verirken, Azerbaycan'da yaşanan bir saldırı da gerilimin bölgeye yayılabileceği endişesini artırdı. Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Burhan, "Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail İran'a karşı kara harekatı başlatırsa, Sudan İran'ın yanında savaşa katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Sudan da savaşta tarafını seçti
Abdulfettah el-Burhan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

HİZBULLAH'TAN FÜZE SALDIRISI

Lübnan merkezli silahlı grup Hizbullah, İsrail güçlerine karşı yeni saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hizbullah yaptığı açıklamada, Güney Lübnan'daki Markaba kasabası yakınlarında bulunan İsrail askerlerinin füze saldırılarıyla hedef alındığını duyurdu. Açıklamada saldırının "doğrudan isabetle" gerçekleştiği ve İsrail güçleri arasında kayıplar olduğu iddia edildi. İsrail ordusu ise saldırıyla ilgili henüz ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

AZERBAYCAN'DA SALDIRI

Savaşın etkisi Kafkasya'ya da yansımaya başladı. Azerbaycan yönetimi, Nahçıvan bölgesindeki bir havaalanına düzenlenen insansız hava aracı saldırısından İran'ı sorumlu tuttu. Azerbaycanlı yetkililer saldırının İran tarafından desteklenen unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tahran ise bu iddiayı reddederek olayla hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. Analistler, İran ile Azerbaycan arasında zaten gergin olan ilişkilerin bu olay nedeniyle daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

Orta Doğu, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan da savaşta tarafını seçti - Son Dakika

Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:38:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Sudan da savaşta tarafını seçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.